交流站：应鼓励亲家庭职场理念

过去的家庭僧多粥少，为了养活一家大小，大人普遍含辛茹苦，日夜努力工作，希望能赚多点钱，因此工作之余还是工作，没有什么亲家庭的理念。时过境迁，现代工作理念开始认识到，工作与家庭应取得平衡，因此就催生了“亲家庭的职场理念”。

有国才有家，有家也才有国，国与家乃不可分隔，须共同存在，特别是在和平时期，亲家庭的职场理念更能促进国为家，家为国的共生共荣。然而，亲家庭给公司机构带来很多问题，主要是工作分配的困难和人员流动的频繁，特别是已婚又有年幼子女的女性员工。不只如此，有年老父母的职员也会常拿假，照顾或陪伴年迈的父母看病。

由此可见，亲家庭对职场的影响不小，以致有些公司的管理层不太支持，甚至认为亲家庭已经使一些员工成了“躺平族”。基本工作之余不再有进取心，更不想上任何进修课。

所谓“躺平族”，这里指的是一些人不愿进修或不参加就业辅导，选择无欲无求的处事态度。严重者甚至是不买房屋、不买车、不谈恋爱、不结婚、不生儿育女，在生活上变成了低欲望。

这与亲家庭的工作理念不一样，亲家庭的员工有強烈的家庭意识，一心想把子女培育成材，对父母辈则有“你养我大，我养你老”的孝顺精神，所谓不想或者不能抽时间去进修，乃有其难处，他们不是不求上进，而是基于家庭的种种限制。过去因没有亲家庭的工作理念，造成不少的问题儿童，以及青少年误入歧途，而父母全然不知，只知日夜为工作忙碌。

亲家庭的工作理念正可以弥补那种只想着工作，家庭亲人放一边的极端工作狂文化。至于进修方面，公司应该设计在工作时间内，安排分批进行，自然不影响亲家庭的工作安排。