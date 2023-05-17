交流站：Kopitiam卡取消带来不便

我的投函《现款充值方便长者》于2月18日在《联合早报·交流站》刊登后不久，餐饮集团Kopitiam就宣布将推行多年的储值卡取消了。我多年来已习惯使用它，现在得重新学习适应取而代之的新计划。

根据新计划，原本用Kopitiam卡付款者可获10%折扣的优待取消了，不过年长者只须出示建国或立国一代卡，还是可以继续享有10%折扣。我现在又回到用现金付款的方式，每次出示建国一代卡，虽然麻烦一些，但也无可奈何。

自从取消了Kopitiam卡的付费机制后，我有好几次忘了用建国一代卡，有时是因为东西便宜，也就用不着。以前即使有几分钱回扣，也能存入储值卡，现在已没有这种便利。如果没有主动出示建国或立国一代卡，大部分摊贩都不会提醒并给予优惠。当然也有例外的时候，或许我们一头白发已是最好的身份证明。

在Kopitiam的食阁，有一些摊位推出特价套餐，适用于所有顾客，也就是说建国或立国一代没有额外的10%折扣。如果更多摊位也有样学样，推出所谓特价套餐，恐怕建国或立国一代卡会名存实亡。

我相信Kopitiam取消储值卡自有其考量，但影响最大的，还是老人家，他们必须重新调整多年以来使用储值卡的习惯。虽然用现金付款不是问题，但如果要更便利，便得考虑用手机付款，也就是说又得学习新的手机付费应用。