多为人着想建立和谐社会

当马路安全大使的老师问学生：“同学们，在马路上行走时，你们要在哪里步行才安全?”“老师，行人道上”。老师环顾四周，发现只有小明没有出声，就问道：“小明，你怎么啦？”小明低头苦着脸说：“爸爸已经和隔壁的大叔说了。叫他把行人道上的东西拿掉，可是大叔不答应，我只好绕过堵塞的行人道，走在马路上才能回家。”老师一时无言。在现实生活中，不只是小明一人碰到这样的问题。

5月11日至5月31日，有关当局向公众咨询，以便拟定措施，更好解决邻里纠纷。然而，有些纠纷的始作俑者，是那些不肯为他人着想的居民。有些把组屋走廊当成旧物储藏库，占为己有；也有些在行人走道上摆满了盆栽，甚至在走道和草埔之间的空地摆放茶桌和椅子，把空地围起，行人只能绕道而行，在车道上行走，置身于危险之中。更有甚者，在车道上放置垃圾桶和椅子等杂物挡路或霸占车位，构成他人的不便。纷争因此产生。

在夜晚的行人道上，有一位视障人士，右手提着手电筒，左手拿着盲人手杖，小心翼翼地探路。有人问他，你都看不见了，为什么还要提着手电筒呢？他脸带微笑回答说，我的手电筒的灯光，是为了给别人看清道路，也让其他路人看到我。他不但帮助了别人，也保护了自己。正所谓送人玫瑰，手有余香。