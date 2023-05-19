交流站：除鸟患需集体努力

谨答复《联合早报·交流站》于5月12日刊登的林文丁读者评论《鸽子滋扰问题何时了》：

我们感谢林先生的反馈，并向他询问了出现鸟患的地点。

原鸽（rock pigeon）并非本土物种，在新加坡属于入侵物种。它们的粪便会污染环境，包括衣服被弄脏等不便。

国家公园局采取基于社区和科学的方法来管理入侵鸟类。这包括：一、对有害鸟类展开研究，以了解其生态，如栖息和觅食模式；二、清除人类食物来源；三、物种的生活环境改造，如针对性修剪树木和种植适当的树种；四、定期控制种群数量，如采取诱捕和捕杀措施。

宏茂桥市镇理事会一直在积极管理区内的鸽子数量，通过教育公众不要喂食鸽子，并展开诱捕鸽子的工作。大多数地点每月都会进行诱捕，而在鸽子密度较高的地点则每月两次。

在定期为组屋展开修复和重新装修（Repair and Redecoration）工程时，市镇会也安装了铝制防水板（flashing），它会形成倾斜的墙沿，防止鸟类休息或栖息，并阻止它们的数量增长。此外，作为额外的驱鸟措施，小贩中心也已安装不锈钢尼龙涂层铁丝和防鸟刺。

公众不喂食野鸽并妥善处理食物残渣，不从高处乱扔垃圾，有助于减少野鸽数量的增长。根据《野生动物法令》，喂食鸽子是违法的，违法者最高会被罚款1万元。公园局会跟进非法喂食野鸽的反馈，并积极执法。

（宏茂桥市镇理事会德义区高级物业经理李温）

（国家公园局野生动物管理与外展副处长林素贤）