东运会团长盛赞我国健儿表现

今年我们在东运会总共赢了51枚金牌，绝对不是侥幸，而是努力面对和改进的成果，只有500万人口的新加坡却赢得了51枚金牌！【Jack Tsoi】

今年东运总共赢了51枚金牌，这就是新加坡精神的体现。遗憾的是新加坡在足球方面输得很惨，足总必须检讨，承认问题所在并加以改进。

【Summer Ding】

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男子水球队重夺东运金牌

实至名归的东南亚水球霸主。【Ong Lee Wah】

六年前不小心跌倒，六年后终于找回自己掉的东西。【Alex Lai Yat Boon】

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多为人着想 建立和谐社会

对于那些不讲道理，自私自利的人，有关部门应该出面解决，为了大家的安全起见，如果不配合就应罚款和强行搬走障碍物。【Christina Goh】

市镇理事会应派一组人员，专门监督政府组屋走廊和人行道，将阻碍走道的障碍物，如盆栽、脚踏车以及杂物移除；禁止一切违例的行为，并给予警告，若再不听劝就开罚单以儆效尤。【Wong LY】

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美发店Salon One接警告

搬来搬去，又一直换名字。为什么这些黑店能明目张胆地在新加坡生存？难道有关当局视而不见吗？【Richard How】

有关部门是真不知道还是装傻？这类黑店存在已久，不知道骗了多少人，尤其是老人家。就算你吊销执照，店主就会换个名字又开另一家新的黑店。【Zheng Shihan】

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盛港组屋火患三人送院

这类火患的发生，各大媒体都已报道无数次，希望那些使用者能小心谨慎使用这些工具，避免给他人制造不必要的麻烦。【Lim Hock Kong】

人们都说见过鬼都怕黑，但是有些人就是不见棺材不流泪。【Chan Siew Kay】

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Kopitiam卡取消带来不便

不只是给老人家带来麻烦，我家读中小学的孩子，以前提供他们Kopitiam卡就可以自己放学后去买食物吃，很方便。现在我们成人的信用卡又不能绑定孩子的手机，比较麻烦。【May Wong】

如果没有网络或手机突然发生故障时就挺麻烦的。【Wong Yong Fah】