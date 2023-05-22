交流站：多管齐下控制野生动物数量

谨答复《联合早报·交流站》于5月18日刊登的黄新利读者投函《如何平衡人与野生动物共存》：

我们感谢黄先生的反馈。

国家公园局采取基于社区和科学的方法，来管理本地的野生动物种群。

国家公园局会继续加强公共教育和宣传工作，以促进人类与野生动物的安全接触。这包括学校集会讲座、网络研讨会和公共教育宣传材料，让社区了解如何谨慎地欣赏本地的生物多样性，并安全地与野生动物共享空间。

一个重要方面是劝阻公众不要喂食野生动物，如野猪、家鸦（house crow）、原鸽（rock pigeon）和长尾猕猴，因为故意喂食或不负责任地丢弃食物垃圾，会改变它们的自然觅食行为，导致它们依赖人类获取食物。针对此类行为的执法也在进行，以减少人类制造的额外食物来源，因为这会导致野生动物数量的增长。

此外，公园局也采取改造野生动物栖息地的措施，对各种野生动物的种群生态和分布模式展开研究，并在必要时实施种群控制措施。

至于社区和宠物猫相关的问题，公园局属下的动物与兽医事务组（Animal & Veterinary Service，简称AVS）将与包括公众、养猫者和社区猫喂养者在内的不同利益相关者，进行重点小组讨论，以征求他们对拟议中的猫只管理方法的意见。AVS将与社区紧密合作，改善猫只的管理和福利计划。公众可以到https://go.gov.sg/avs-cat-management，与AVS分享他们对猫只管理方法的意见。

（作者是国家公园局高级署长吕福明博士）