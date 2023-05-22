交流站：全国家庭周用心良苦

全国家庭周即将进入第二年，今年的全国家庭周活动令人期待，而且时间也特意定在学校假期。节目的安排应该会多姿多彩，让父母和孩子拥有更多的选择。

回顾过去几年的疫情，天天待在家里的日子，从一开始天天和小孩闹矛盾，为他们的线上课程闹心，兼顾工作之余还要费尽心力去指导孩子的功课，帮他们预备电脑、饮食和课程。虽然没到焦头烂额，但也已让我们夫妻俩筋疲力尽。

随着时间的过去，渐渐地习惯了这样的生活。当须要回公司上班、孩子须要回学校上学，虽然像是解脱了，但生活上的习惯和默契已变得不一样了。至少我感觉和孩子之间的沟通变得更有效率，更加亲近了。他们能够明白我们工作上的压力和繁忙，我们能够了解他们在功课上的难题与困惑，相互配合和体谅，也觉得孩子变得更成熟懂事了。

回说全国家庭周，我不得不说政府真的是用心良苦。国家，有国必有家，古人曰：“修身、齐家、治国、平天下。”天下太平有赖于国家的安稳，而国家的安稳自然少不了家庭的和睦。

现代人的生活，天天除了忙还是忙，忙着工作、忙着应酬、忙着处理怎么都做不完的家务和生活琐碎事。哪怕有个周末可以好好陪陪孩子，到最后不是逛商场添购日用品，就是忙着送孩子去兴趣班。每天和孩子的交流不是功课就是考试成绩，似乎少了一点实质的情感交流。忙碌中，偶尔想要放松一下，却又找不到有吸引力的活动，要不然就是超出了自己的经济能力。

我很幸运自己生活在这个城市，我们有一年四季换不同花卉的滨海湾花园、有世界最不像机场的机场、有来自世界各国的美食和文化活动，甚者还可以看到和听到距离原本生活很遥远的古典交响乐。

从去年开始的全国家庭周，是政府对国民的一种体恤，让大部分经济能力有限的国民，也可以带自己的孩子出外走走，

最后想要说的是，家庭周的出现会提醒我，让我认真地思考，对于家庭我是不是有足够在乎；面对家人，我是不是有足够的了解；对家庭成员，是不是有足够的爱。