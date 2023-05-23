交流站：会馆出版刊物意义深远

目前好些宗乡会馆依然定期出版会刊。这是繁琐的工作，但意义深远。进入数码化时代，有些会馆与时并进，将会务活动信息都放上网，让有兴趣的会员自行观看阅读。这能节省印刷费，省时省力，可在第一时间知道会馆的情况，尤其对较年轻的会员，这是不费吹灰之力的事。但对年纪较大、或对电脑科技不太熟悉的会员，却是一件苦差，最后可能放弃不看了。所以会馆还是会定期出版会刊或常年报告，这是会馆应继续秉持的传统。

会刊中报道了会馆的近况，如发展方向、即将举办的活动或刚举办过的活动盛况、人事的变迁等，传递信息，并加强联系。会刊也有软性的文艺作品，让会员认识同乡写作人。再者，饮水思源报道原籍的风土人情、新面貌等，可增进新知识，促进彼此间的了解。

例如安溪会馆出版会讯半年刊，除刊载活动信息外，也收集个人小品，印刷后分送会员、海外乡亲及本地社团。这有助于联系感情，互通有无。再如福州会馆印刷《三山季刊》，刊载福州的风俗文化、历史传统、方言趣谈等。海南陈氏公会出版《椰韵》，除介绍海南民谣、海南书画家外，也收集乡贤奋斗的成功故事，这可让会员了解会馆的发展史，也对后人有诸多的鼓励。

再如晋江会馆在刊物信息中，刊载三代同堂庆中秋的盛况，让老中青三代人同乐，进而呼吁秉承先贤拼搏、谦恭的精神，群策群力，为会馆和国家社会的和谐贡献力量。永春会馆的刊物登载执委会就职典礼、报道宗乡活动与世界局势。李氏总会有《李缘》、冈州会馆、花县会馆、海南陈氏公会等等，都定期出版会讯。

从长远来说，这些会讯刊物是公会不朽的资产，可以长久流传，让对会务发展有兴趣的会员慢慢阅读，而作为公会新的领导班子，更应该翻阅过往的历史、活动记录，以继往开来，大家从长计议，在未来能有新的一番作为。相反地，如果是数码化的资料，未必能达到同样的效果。

其次，年长的领导人也许对电脑科技的使用不是很熟练，或对科技有抗拒的心理，即使想多了解会务情况，也因力不从心，学习速度慢而放弃。这样说来，数码化比不上印刷的刊物来得务实和亲切了。

出版会讯从收集、挑选资料、撰文，到排版、校对、修订、送往印刷，最后分派、寄到会员家中及有关社团，甚至海外同乡会，这都得花费时间和精力，但意义深远，值得延续。