交流站：愿培群继续向善向上发展

5月13日（星期六）上午10时，公立培群学校庆祝建校90周年。1933年在东陵路建校之初，该校仅有90名学生；而目前坐落于大巴窑7巷的新校舍，则有学生1800人。培群是新加坡特选小学之一，传统文化的灌输和品格教育的实行，一直是该校所坚持努力的方向。学校保留了华校的特质，对华文特别重视，常设计相关的活动让学生有机会多接触华文。

学校新校舍扩建后，正面外墙有两行特大的华文字，也是学校的校训：“礼义廉耻”和“饮水思源”。培群非常重视校训，这次由校友会所主导的校庆活动，也是全面配合校训而进行的。他们把校庆的主题定为“培德育苗九十载，群策群力树良才”，并定5月13日为回校日，让校友再回到母校，了解母校发展的情况，并与师长相聚。他们也参观了“弟子规长廊”和有关“饮水思源”的一些具体设施的展示。

培群校友会的理事分别来自大专教育界、华文媒体界、企业界等领域，他们是学校强而有力的支持者。较早前，学校也于4月26日与学校董事会、家长、学生一同参加在碧山—宏茂桥公园举行的植树活动，大家从中深刻体会前人种树、后人乘凉的道理。

每年校友会都会颁发助学金给在校的学生，并与家长会面共同讨论教育的课题。校友和在校的学生也曾合作，演奏华乐，表演精彩的节目。每年新年，校友会也派代表探访已退休的校长。这次，他们中午还在学校礼堂举行宴会，与师长共同庆祝校庆。培群校友中不少是在校学生的家长，父母与儿女都是培群的学生，对母校当然更加关心和爱护。

建校90周年是重要的里程碑，希望培群能继续以稳健的步伐向善向上发展。