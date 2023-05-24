交流站：建议射靶场公园竖立抗战纪念铜像

约了友人游览射靶场自然公园（Rifle Range Nature Park）。我们走了约10分钟，见右侧栏杆上伏着一只铜雕松鼠，形态生动可爱，就拍照留念。再走约15分钟，就看到左边山坡上的观景台。登上观景台，俯瞰公园全景，美不胜收。从观景台远眺右边的武吉知马山，令我想起我国二战时的一段惨痛历史。

1942年，日军从马来亚攻进新加坡，在攻破了新加坡裕廊克兰芝防线后，继续行军南向攻占了武吉知马山，从射靶场路再冲向武吉知马路5英里的甘榜彰德（Kampong Chantek）。那时我家就住在射靶场路和武吉知马路交界处的一个乡村。先父曾给我讲述一段历史。

日军在甘榜彰德受到抗日军的顽强抵抗，于是展开大屠杀。在日军攻进甘榜彰德之前，已在武吉知马山下靠近射靶场路和抗日军在海希德采石场大战一场。由此可见，射靶场路周围都有二战时抗日军和日军激战的战场，也是很多军民被屠杀的所在地。

感谢国家公园局建造这么一个美丽的公园，让国人和海内外的游客在这里游览，观赏美景。希望公园局能在公园里竖立一座铜像，纪念保卫新加坡的抗日军的英勇事迹，他们当中有英军、印度军、马来军和星华义勇军。前事不忘，后事之师，和平是可贵的，战争是悲痛的。让我们的年轻一辈，在游览这座公园时，了解我国这段惨痛的历史，在国家有事时，他们能奋起捍卫自己的家园。