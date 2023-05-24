交流站：“一联通”应用方便快捷

读了《联合早报·交流站》于5月22日刊登的黄琳敏读者投函《邻里噪音反馈无回应》，谈到黄女士因为邻居的风扇噪音报警，警方提醒她可以用“一联通”（OneService）应用提出反馈。我想分享使用一联通的经验。

我刚学会用一联通，对社区里一些须要关注的地方提出反馈。我至今用了三次，每次都得到回应，也解决了问题。这个通过应用提供反馈的管道，确实很方便快捷。

5月13日，我拍摄了事发地点的照片，用华文写给一联通，内容是：“宏茂桥第404座组屋发电机散发油烟气味，影响楼上的住户，因此建议当局制作一个盖子盖住。”写给官方的信息，我都用华文，因为华文是我们的四大官方语言之一。

我当天就收到一则“回应”（acknowledged），表示当局已收到反馈；不久，一联通就更新为“处理中”（working on it）。

5月16日上午，我从厨房窗口望下去，看见承包商正在把那台发电机吊移到组屋旁的另一处空地。现在晾出去的衣服再也不会有油烟味，楼上的住家也不会被发电机的吵声干扰。

使用一联通，只要拍下照片，提供事发地点，清楚写明问题细节，当局就会把反馈发给相关部门处理并回复。问题解决后，一联通还会发送“最后通知”（final reply）告知结果。