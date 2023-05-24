交流站：别因贪小便宜被骗

诈骗分子伎俩繁多，精心策划布下陷阱，人们只要心存贪念，往往会陷入骗局损失巨款。曾有民众为了买两只9.99元，还免费送货的螃蟹，结果螃蟹没吃到，还被盗刷超过1万8000元。另外，也有妇女看到一公斤只卖6元的猫山王榴梿广告，便在网上订购，结果银行户头被转走5万元。这些都是贪小便宜付出的代价。

网上骗子最近又有新花招，设陷阱吸引想网购的受害者点击链接，下载疑含有恶意软件的手机应用付款。受害者付款后，就会发现自己的银行账号或信用卡，出现未经许可的交易记录，之后骗子再冒充银行职员以保护受害者为名，让受害者通过一个链接，下载仿冒的ScamShield应用，骗子会坚持链接上的应用才是“正版”。

今时今日，诈骗案层出不穷，花样百出。那些喜欢上网购物、订餐、租房、求职、找清洁工人的人士都得小心，不时都会遇到诈骗分子，钱给了东西没收到；大笔租金交了却没房子住；以为找到福利优厚的工作，结果却被卖到国外当猪仔。诈骗分子没有良心，骗取世人的血汗钱，就连老人的棺材本也不放过。

贪小便宜是人的劣根性，往往都因一时的贪念而受骗。当我们遇到诈骗时不要惊慌，要冷静应对，确认和求证尤为重要，谨记不要随便点击链接，别泄漏自己的个人资料、密码、银行户头等，然后尽快在防诈骗网站上向有关当局举报。

科技越发达，诈骗案越猖獗，真的是道高一尺，魔高一丈。要打击和捣毁诈骗团伙，必须与世界各国联手合作，分享信息，无论他们在哪个国家，都得引渡法办和严惩。