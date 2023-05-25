交流站：南大精神是新加坡明珠

建国总理李光耀1994年接受美国杂志《外交》访问时说：“中国、新加坡、日本、韩国、越南都深受儒学价值观的影响，儒家社会相信个人脱离不了家庭、朋友甚至整个社会，政府不可能，也不应该取代家庭所扮演的角色。”

随着教育政策和历史的变迁，儒家思想逐渐被国人淡忘。著名学者王赓武教授“何谓新加坡华人？”的提问，耐人寻味，引人深思。

前南洋大学在1950年代是中国以外，私人创办的第一所海外华文大学，为东南亚的高等华文教育做出巨大贡献。南大在1980年被并入当时的新加坡大学，南洋理工大学则于1991年正式成立。南大精神主要是指合并前南大人待人处事的积极态度。

南大一共培养了21届，共1万2000名毕业生；他们刚毅不屈，自强不息的南大精神，成为发扬新加坡中华文化的珍贵种子。

李显龙总理2005年在一个南大纪念仪式演讲中，正式肯定了南大精神的价值。他也敬佩自强不息的南大精神和南大毕业生，对新加坡社会所作的重大贡献。

南大精神有两种解读。一是指当年筹备建校过程中，东南亚华人与社团筹款的那股強大的精神与力量。社会草根人士都愿意为子孙的求学之路，捐献自己一天的收入。二是指南大毕业生的特质——以和为贵，不怨天不尤人——体现儒家价值观。

南大毕业生其他明显的特质是谦逊、做事有责任感、家庭朋友的观念重、对自己的文化自豪、能和中下层人民打成一片，当然还包括了自强不息、默默耕耘的精神。这也是华校生普遍的核心价值：“自强不息，力求上进”。

我国过去因国情所需，改用英语为统一教学媒介语，西方价值观和思维方式影响了年轻一代。新加坡华人社会的南大精神和儒家价值观，强调人际关系融洽，支持社会公义，是新加坡建国基石之一。如能提高国人对学习华文的兴趣，进而了解先辈的文化价值观，肯定有利于国家未来的发展。