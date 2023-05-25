交流站：谨慎思考如何提升我国蔬菜供应

新加坡正在推行“30·30”愿景，即在2030年生产足够农产品，满足我国三成的营养需求。这其中一环就是要大力发展本地蔬菜的生产，目标是年产量能达到需求量的10％。

根据《联合早报》5月19日报道，本地去年蔬菜海鲜产量双双下降，农场减少三家，粮食进口来源增至183个。其中蔬菜生产量减少了15%，原因之一是本地生产的蔬菜不受消费者青睐。

邻国的主要蔬菜生产基地都处于高原地带，日常温差有助于生产鲜甜的各类根、茎、叶的蔬菜。本地生产的蔬菜，则纤维较粗糙，细嚼无味又黏牙。况且，本地生产的蔬菜虽享有当局某种形式的生产津贴，但在价格上还是没有优势。这些因素造成了消费者对购买本地蔬菜的意愿不高。

从国家粮食保障的战略部署着想，当局出台了各种优惠措施与投资发展津贴，促成不少原本土耕菜农，改以高科技为主，利用室内水耕培植法在“工厂”生产蔬菜。可惜的是，参与者都避重就轻，选择培植比较能“耐”的蔬菜，国人喜爱食用的叶菜种类率则较为稀缺。蔬菜的保鲜期短，产品的质与量都容易受到难以捉摸的气候影响。加上我国营运、物流的费用较高，土地更是寸土如金，作为商品的价值是相对较低的，也无法大规模生产，以达到一般农业的经济效益。这些“不可为”的天然因素，当局须加以正视，及时调整应对策略，才能确保国家投入的资源能够得到最大的回报。