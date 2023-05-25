交流站：多管齐下帮助街友和无家可归者

谨答复《联合早报·交流站》于5月16日刊登的蔡天寿读者投函《露宿街边情况应改善》：

我们感谢蔡先生的反馈。

正如社会及家庭发展部在今年4月发布的《2022年街头露宿者统计报告》所述，无家可归和露宿街头的问题涉及多个层面，往往源于各种潜在和相互关联的问题，如与家人、朋友或同居者不和，以及与就业和财务有关的困难。

社会及家庭发展部和建屋发展局一直通过露宿者伙伴援助网（PEERS Network），与社区伙伴、社会服务机构及其他政府组织紧密合作，根据每个街友和无家可归者的需求和所面对的问题，为他们提供协调一致和具针对性的援助。我们以各种方式帮助这些人，如提供临时庇护所、鼓励他们与家人或亲属同住、协助有经济能力的人自购组屋，或在没有其他住房选项和家庭支援的情况下，根据公共住屋租赁计划（Public Rental Scheme），协助他们租赁组屋单位。露宿者伙伴援助网的人员不仅解决这些人的住房问题，也解决他们所面对的其他社会问题；单靠安排住所是无法解决这些问题的。

从2019年成立到2023年3月，露宿者伙伴援助网通过和街友建立联系和四处走访、协调相关政府和社会服务机构的援助以解决他们的问题，并提供住所，共援助了1600多名街友。自2019年以来，露宿街头者已减少约四成，显示我们在接触和援助街友的集体努力方面取得了进展。

我们会继续努力帮助无家可归者和露宿者。我们也会继续了解国际做法，并根据本地情况，采取适当的措施。

公众如遇到可能需要援助或住所的无家可归者或街头露宿者，请拨打社区关怀计划（ComCare）热线1800-222-0000，发电邮给露宿者伙伴援助网（msf_peersoffice@msf.gov.sg），或使用“一联通”（OneService）应用上的“守望相助”（Help Neighbour）功能提出申请。

（社会及家庭发展部 改造、保护与收容司司长 曹燕明）

（建屋发展局 处长（租赁）林思荫）