交流站：我国退休制度明智务实

我每天都在住家楼下，看到很多老人把捡到的纸皮收集在组屋角落，然后等回收商来收取，赚取区区的10多块钱。这些老人大多70岁左右，多年来风雨不改，每天都推着小车到附近的超市、杂货店和咖啡店检拾人家丢弃的纸皮。到了这么大的年龄还能自食其力，叫人敬佩。

我和弟妹都超过70岁，也仍然在工作。亲戚朋友中好多都是立国一代，仍继续坚守岗位，努力工作。看到最近电视新闻里，法国人为了政府把他们的退休年龄，逐年从62岁延长至64岁而大动干戈。全国发动百万人大示威，抗议要延迟两年才能领到退休金。他们焚烧车辆，破坏公物，砸坏商店，把全国经济搞得一团糟，使本已低迷的法国经济雪上加霜。

法国的福利政策，是让每个国民“从摇篮到棺材”都能获得政府无微不至的照顾，结果养出了一大批懒汉。长久以来，政府为福利政策所背负的财政压力越来越大。总统马克龙因此通过国会立法，延后退休金提取年限，想不到这些被宠坏的人民反应如此激烈。看来马克龙改革养老金制度的政策，还有很艰辛的路要走。

再回头看看我国的劳动与退休政策，我国去年把法定退休年龄提高到63岁，重新雇佣年龄提高到68岁，我认为这是很恰当的。现在医学发达，药物和卫生等都很先进，人民比以前更健康长寿，再加上国人勤俭务实，68岁继续工作是很正常的事。对比法国的福利政策，我们的劳动、福利、退休制度要比法国明智务实得多。人民也愿意配合政府的政策，使国家的经济持续欣欣向荣。