交流站：用智能手机须防被骗

智能手机的出现，翻转了人们的生活习惯，带来更多精彩的体验，只要一机在手，几乎没有什么事情是办不到的，是人类相当伟大的一项发明。遗憾的是，利用智能手机诈骗的手法叫人防不胜防，从普通民众到社会精英都可能会中招。

银行现在几乎把许多业务都搬到网上，分行更是关了一家又一家。政府为了数码科技的普及，积极免费教导年长者如何操作智能手机和应用，这本来是美事一桩，但却因诈骗集团猖狂，导致人人自危。

政府虽然一直在尽全力打击诈骗团伙，可惜感觉上成绩还不太理想，每次看到新闻报道有人的银行户头遭诈骗一空时，心里就很不舒服。难道我们真的没办法彻底杜绝这类事件一再发生吗？难道受害者只能自叹倒霉？

我们应该还可以做得更多更好，关键在于我们愿不愿意付出多一点时间，银行能否多开一些分行。另外，也许我们不能完全杜绝诈骗分子将存户在银行户头里的存款卷走，但至少可以将损失降到最低，只要大家都把线上转账的金额设在最低的数目，较大笔的款项则必须上银行办理。这样一来，就算不小心将银行相关的个人资料外泄，也不至于导致巨款被卷走。

人类生活离不开智能手机，已是一种无法逆转的趋势，但在享受智能手机所带来的便利的同时，怎么有效防止不法分子利用智能手机诈骗，已成为当务之急。除了自己必须提高警觉性和避免贪小便宜的自律之外，政府及其他相关单位，应该可以提出更有效的防范策略。