新捷运“聘请”机器狗，负责地铁检测工作

人类要习惯这种运作方式，现在韩国的餐馆都有全部机器炒菜，只要手机点击菜单扫码付款，机器手就开始做菜，一个人都不需要。中国的先进货运港口也都全部自动化，只需几个人坐在办公室点击荧幕操作机器。【Vivian Lau】

人和机器都要聘，不能完全淘汰人。【Connie Chew】

失业率恐怕要上升了。【Jackie Lim】

————

南大精神是新加坡明珠

新加坡华人本该保有华人传统价值观念，最起码要把华文华语学好。很多外国人都在学华语，本地也有很多异族同胞都在学华语，甚至讲得比本地华族还好。【Kim Lin】

母语是一个民族的根，没有根，树叶很快就会枯萎。【CK Ryan】

————

新航恢复提供经济舱开胃菜

没事的，现在新航开始有盈利了，一切都会改善，给他们点时间，新航加油。【Zen Zen】

有得吃没得吃，最重要是安全抵达目的地，不是吗？【Cindy Yap Saueng】

————

假交警网站骗付罚单 盗取公众银行资料

如果遇到这种情况，最好直接联系交警部门确认，别随便在网站上透露个人的一切重要资料，警方和媒体只能告知诈骗者所用的一些伎俩，自保还是要靠自己。【Lim Hock Kong】

————

撞毁跑车后弃女伴逃 男子失踪一天被捕

现在被捕最多只是罚款，对许多有钱人来说，是小菜一碟。【Ong Lee Wah】

————

国泰航空解雇被指歧视乘客的三名空服员

现代人大多少了敬业乐业精神！【Koh Kwee Chu】

病从口入，祸从口出！【CK Goh】