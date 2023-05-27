交流站：航空公司服务最近怎么了？

国泰航空公司歧视事件持续发酵，三名空服员在工作间发的几句牢骚，不仅让自己丢掉了饭碗；以目前的形势看来，国泰航空因为此次事件所遭受的品牌损失仍无法估算。从另一个角度来看，这也是网络公共事件舆论传播蝴蝶效应的又一典型案例。

我5月17日回中国探亲，从香港乘搭国泰CX986去成都，与该事件中的CX987刚好是对飞航班，搞不好当时机上服务的或许就是涉事的同组空服员。凭心而论，我并未觉察当天的空服员在态度或言语上有区别对待旅客。几位空服员都是礼貌地尽量以英语、粤语或华语跟旅客沟通，且国泰广播飞成都段第一遍是英文，第二遍粤语，第三遍才是中文，可以推测公司的指导原则是英文为机组服务优先语言。

我认为国泰航空如果之前多招聘几位母语为中文的机组工作人员混合作业，出于对同事的尊重，在工作场合发表这种不恰当言论的情况，或许就会大大减少。客观而论，香港服务业针对大陆游客的歧视由来已久，冰冻三尺非一日之寒，三位空乘是背黑锅还是罪有应得，事件后续还得静观其变。

国泰事件先放一边，我反而对回程新航航班的服务不太满意。我于5月23日乘搭由成都出发的SQ843航班。起飞前的热毛巾不见了，白天时段近5个小时的航程，提供的唯一的餐饮服务，冷饮热饮仅有一次一种选择，主食居然只有一种。我的座位靠前，应该不是存量不足的原因，只能选择要或不要鸡肉意大利面，也没有小盒矿泉水，没有蔬菜沙拉，没有水果，只配了一块蛋糕，和一个小面包，雪糕当然也没有了，实在难以相信这还是新航。

我在朋友圈里发了几句牢骚，即刻引发集体共鸣，抱怨目前新航的餐饮和服务大失水准，不复从前。新航一直以来都是以优质服务领先市场，疫情期间，各航空公司都在节约开支，旅客会以理解和宽容的心态来包容，一起共渡难关。如今进入后疫情时代，其他同行都在使出浑身解数争抢客户，新航却没有积极做出调整。真心希望新航能恢复以前的服务水准，守住这块难得的金字招牌。