交流站：出国旅游也遇善心陌生人

5月26日的《交流站》刊登了两则好人好事的投函，其中一则写他来新加坡探亲的公婆因迷路，遇到一名热心的老人家给他们画地图，告诉他们怎么找回家的路；后来还有一位年轻人陪他们走回家，而且还帮两位老人家提袋子。另外一则，是两位年轻人主动为找不到巴士的老人家叫德士，还愿意代付车资。《站长的话》形容小市民对他人展现的这种善举，“如同在炎热的季节里，出现的一道清流，让人心情舒爽”。

我自己在国外旅游时就有同样的经历，因此特别感同身受。

有一年我和太太去日本自助旅游，由于飞机延误了九个小时，抵达东京时，新干线最后一趟去京都的火车已开走了，我们只好在东京寻找旅馆住宿一晚。当时天色昏暗，我们两老撑着伞，冒着寒风冷雨，拖着沉重的行李箱，情况甚是狼狈，站在一个十字路口，不知往哪个方向才好。刚巧有一个年轻的日本女生经过，便向她问路，她打开手机查看，确定了旅馆的位置，由于语言不通，她自告奋勇，带我们走一段路，终于找到了我们要入住的旅馆。

又有一次，也是在东京，游罢筑地著名的鱼市场，打算到附近的一个神社去参观周未跳蚤市场，便在路上问一个中年的家庭主妇。经她指点，我们一路向前走，过了不久，我们发现妇人突然骑着一辆脚踏车，向我们这里奔驰过来。我们以为发生了什么事，原来她来告诉我们已经走过了头，应该在之前的交叉路口，就左转进入那一条通往神社的小巷。

在国外旅游，有幸遇到这些善良的陌生人，让我们的自助旅游增添不少快乐的回忆。很高兴看到新加坡的小市民，也同样展现出这种助人为快乐之本的善举。这些行为，虽然没什么大不了，可是对得到帮助的人，却是刻骨铭心的。希望国人继续发扬善举。