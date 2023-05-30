交流站：通过全民运动提高华文阅读风气

最近公布的2021年度“全球学生阅读能力进展研究”，本地小四生的阅读能力居全球之首。参与这项研究的学生，共有6719名，来自183所小学。这项研究结果说明，这群学生在英文阅读方面，比其他国家的学生来得优越。教育部也肯定老师所付出的努力。

至于华文阅读能力方面，到目前为止没有任何本地或国际机构进行相关研究。但这些年来华文教师及华社民间组织，也一样努力培养孩子阅读华文书籍的习惯。据了解，新加坡女子学校华文部自三年前开始，就积极推动华文阅读计划，规定全校一、二年级的学生阅读本地作家的华文作品，并举办分享会，让阅读者以个人或小组形式，图文并茂分享阅读心得，反应很好。

华社自助理事会也在一些中心，于星期六或星期日早上，举办讲故事活动，让小三及小四生报名参加。主讲者以大型绘本，一面讲故事，一面让孩童猜测故事的发展。听完故事后，主讲者跟孩童一起进行活动：“两两说”复述故事、画故事中的角色、学做动物折纸、改写故事结尾等，并在《我的阅读护照》上写下阅读日期，简单的感想。

新报业媒体华文媒体集团为庆祝学前儿童刊物《小小拇指》创刊10周年，将从6月至8月，在宏茂桥公共图书馆、裕廊区域图书馆及榜鹅区域图书馆，于特定的星期六举办多场华语讲故事活动以及亲子工作坊，以激发孩子阅读华文故事书的动力。

国家图书馆除了与媒体联合举办阅读活动外，也在几个区域图书馆于不同的星期六举办华文读书会，让七岁至九岁儿童参加活动。5月27日上午，国家图书馆与华文教育学会联办，在碧山图书馆举办“小小书迷俱乐部”故事会。这个俱乐部虽然也是让五岁至七岁的儿童参加，但它有别于其他儿童读书会。参加的儿童将得到会员“青蛙卡”，凡前后出席三次活动将得到书券，以资鼓励。学会希望参加俱乐部的儿童，像小蝌蚪一样，慢慢成长为青蛙，从阅读华文故事书，奠定双语基础。

话虽如此，但事实摆在眼前。过去在地铁上看到不少搭客人手一书，低头阅读的情景，已经成为“过去式”。当下，科技发达，短视频流行，年轻人逐渐较少看书。政府近年来一再强调终身学习的重要，是不是也应该考虑《联合早报》于5月18日的社论所提出的《培养阅读成为生活习惯》，发动全民阅读运动，打造适合随时随地阅读的实体环境，让大家体验阅读的乐趣。