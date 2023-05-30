交流站：可贵的南大精神

拜读了《联合早报·交流站》于5月25日刊登戴文雪读者投函《南大精神是新加坡明珠》一文，颇有感触。我赞同他的看法，觉得意犹未尽，也想说几句话。

首先，是大家所熟知当年如火如荼的筹款活动。所谓“登高一呼，众山响应”。人人都支持陈六使先生的倡议，希望在本地创建一所华文大学。不仅是商家和知识分子，三轮车夫、理发师、小贩、舞女等各阶层的人都热心捐款，虽然数目不多，却是有些人一整天的全部收入。大学终于在众人的鼎力支持下成立了。

第二，1958年3月30日南洋大学校舍开幕典礼当天，人山人海，万头攒动，车辆大排长龙，水泄不通。受邀嘉宾，当时的总督顾德爵士在警方的开道下，迟了两小时才能抵达现场主持开幕。当时的空前盛况，缔造了历史。可见众人对这一所大学的支持和拥护。

第三，可敬可佩的先贤，面对难关却能一一克服，排除万难，出钱出力，甚至到了毁家纾难的地步。这是为国家、为社会的使命感和牺牲精神。

第四，从第一届学长和学姐开始的迎新活动，及后来南大式的迎新周，都保留了一种优良的特质。学长和学姐都展现了友爱精神，关照学弟学妹所需，以此传承下去。每一届的迎新周都由学长和学姐来办，充分体现对学弟妹的友爱精神。

第五，最早几届的学长学姐，由于学位不受本地承认，只能勤奋学习，继续出国深造，个个都在外国的顶尖大学取得好成绩。这种学习的精神，就是校训“自强不息，力求上进”的意志和精神的体现。

第六，学长学姐在外国取得硕士甚至博士学位后，又照顾和提拔后来的学弟学妹，热心地“一个拉一个”，结果成就了几百个硕士和博士，大家互相扶持的成果有目共睹，汇为壮观。

第七，那些在海外学有所成的毕业生，宁愿放弃在外国的高薪职位，毅然决定回母校服务。他们在得到了硕士和博士学位之后，自愿回来母校服务，薪水比起留在外国少得可怜，可是他们在所不惜，这就是南大奉献精神的体现。

最后，同学间有着浓厚的互助精神以及强大的凝聚力。南大校友会在世界各地陆续设立，靠的就是同学间的凝聚力，每次的校友聚餐皆有近千人参加。他们不仅老远前来，甚至不顾体弱地前来参加。这显示了同学对相聚的重视，也是难得的友爱精神。