交流站：全岛有30个二战历史遗址标志

谨答复《联合早报·交流站》于5月24日刊登的林冠雄读者投函《建议射靶场公园竖立抗战纪念铜像》：

我们谨此感谢林先生建议在射靶场自然公园竖立一座铜像，以纪念在第二次世界大战期间保卫新加坡抵抗日本入侵的部队。新加坡沦陷是我国历史上的一个重要事件，而武吉知马地区是日军入侵期间的一个主要战场，有许多关于那里发生的事件的详细记载。

国家文物局通过规划历史走道和设置历史遗址标记，来纪念二战历史。文物局的二战历史走道有30个历史遗址标志，遍布全岛各地，纪念二战和新加坡战役的事件、地点和故事。作为纪念工作的一部分，文物局在海希德通道（Hindhede Drive）的武吉知马自然保护区访客中心附近设置了一个纪念武吉知马战役的历史遗址标志。

此外，文物局的武吉知马历史走道有三条主题路线，其中一条名为“第二次世界大战遗迹走道”，它侧重于该地区的战争历史。这条走道的说明册子也有一章专门介绍武吉知马的二战事件，包括参加过战斗和生活在该地区国人的经历。

虽然文物局无法标记每一个与二战有关的遗址，但这并不会影响它们的重要性，也不会削弱那些保卫新加坡和经历那段艰难时期的人的故事。因此，我们欢迎任何可以丰富关于这场战争的历史研究的新材料，请林先生通过NHB_Feedback@nhb.gov.sg，与我们联系，分享他在投函中所提到的那段历史的更多细节。

（国家文物局古迹与遗址保存司司长黄美英）