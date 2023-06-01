交流站：家长心态和教师鼓励有助学生学华文

我国的学生普遍认为，只要掌握好英文，就可以走遍全世界，找到好的工作。这种想法并不全面。

美国华尔街著名的金融投资大师吉姆·罗杰斯为了要让两个女儿学好华文，多年前从美国举家迁居新加坡，让两个女儿在我国的学校念书，提高学习华文的机会和效益。姐妹俩都非常努力学习，表现优异。

罗杰斯在接受媒体采访时称，让两个女儿学华文是他最好的投资。如今两姐妹学有所成，还曾在中国中央电视台的节目中绽放异彩，讲得一口流利、字正腔圆的华语。两姐妹都表示非常喜欢华文，喜欢中国历史文化。她们的成就与父亲罗杰斯的教育心态密不可分。当罗杰斯到中国演讲时，女儿就是他随身的中文翻译。

罗杰斯让女儿学华文的心态坚定，行动也非常积极。新加坡学生不注重华文的情况，家长也应负起责任。如果家长能够认识到华文在国际上的重要性，以行动支持子女把华文学好，孩子或许就会改变心态。

华文教师也应在教学法方面，注入更多能引发学习兴趣的元素。今天科技发达，教师应有办法善加利用，提高语文的教学效率。教师也应鼓励学生多阅读华文书籍，并抽空与学生讨论，确认他们是否真的有深入阅读；同时为学生定下每月的阅读目标数量，并奖励定时阅读的学生。学校也可举办作文比赛和辩论会等，让学生有机会发挥所学。

双语教育制度是我国的教育基石之一，但几年前《联合早报》曾报道，一些想培养孩子双语能力的家长自感有“心”无“力”，他们虽认同学习华文的重要性，但对营造双语学习环境的决心却容易动摇。我想这是因为过度重视其他科目的学业成绩导致。