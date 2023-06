交流站：食品局继续致力实现“30·30愿景”

谨答复《联合早报·交流站》于5月25日刊登的刘木添读者投函《谨慎思考如何提升我国蔬菜供应》:

我们感谢刘先生对本地蔬菜生产的关注。

新加坡食品局认识到提高蔬菜等本地农产品的生产和接受度的重要性,这有助于实现我们的“30·30愿景”,即到了2030年,新加坡有能力可持续地生产满足国人30%的营养需求的农产品。

食品局因此推出各项措施,鼓励更多的人接受本地蔬菜。2023年2月,需求承购和消费者教育群策群力行动联盟(Alliance for Action on Demand Offtake and Consumer Education)成立,探讨本地农产品的整体供需情况,并通过消费者教育,加强对本地农产品的支持。

行动联盟由本地农业食品业者带头,并得到食品局的支持,汇集有关各方,共同制订切实可行的解决方案,以整合农场的供应,并满足酒店、餐馆和餐饮供应商等商业承购者的需求。它也考虑组建合作社或落实聚合供应商的安排。

2023年3月,“农场直达餐桌认可计划”(Farm-to-Table Recognition Programme)推出,采购本地农产品的酒店、餐馆及餐饮供应商可获认可标志。消费者可以留意“农场直达餐桌”的标志,以支持这些商家。

除了商业承购者,我们也鼓励消费者支持本地农产品。消费者在购买时,可以留意印在农产品包装上的“SG新鲜农产品”(SG Fresh Produce)红色标志,来支持本地农产品。当消费者都能尽力支持本地农产品时,对本土农产品的更高需求,将使我们的农场保持商业可行性,并激励农夫提高生产力。

食品局也与厨师合作,采用本地农产品制作食谱,让消费者从中获得烹饪灵感。这些食谱可以在食品局的网站上找到,网址是:https://www.sfa.gov.sg/fromSGtoSG/recipes。

本地生产是粮食安全战略的关键,因为它有助于减轻供应中断的影响,减少对进口粮食的依赖。虽然食品局会继续探索如何提高本地农产品的产量和接受度,重要的是,每个人都要在加强我国粮食安全方面尽一份力,无论是政府、业者或消费者。

(作者是新加坡食品局行业开发与社区合作署30x30愿景计划与发展部署长许慧敏)