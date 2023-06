交流站：业主应聘请专业工程师定期检查

谨答复《联合早报·交流站》于5月22日刊登的刘锦明读者投函《西林村私宅没装避雷针》:

我们感谢刘先生关于有地私人住宅的防雷系统(Lightning Protection Systems)的投函。

根据建筑物管制条例,防雷系统的设计、安装及测试,必须符合新加坡标准SS555:2018防雷设计规范(Code of Practice for Protection against Lightning,以下简称“规范”),以保护建筑物及居住者免受雷击影响。建设局规定,在入住建筑物之前,须由电气专业工程师验证防雷系统已符合规范要求。

规范规定,在2019年5月1日之后向建设局呈交建筑蓝图的发展项目,须安装避雷针,这是防雷系统的一部分。根据旧版规范建造的旧建筑物,虽无须安装避雷针,但须安装铝或铜带作为防雷措施。为保障物业及住客的安全,所有建筑物业主,包括有地私人住宅业主,都有责任确保他们的建筑物保持在良好状况。

由于防雷系统可能会随着时间的推移出现磨损,SS555:2018建议至少每两年进行一次外观检查,每四年进行一次测试,以确保防雷系统处于良好的运作状况。防雷系统的检查和测试,须由电气专业工程师进行。电气专业工程师的名单可在www.peb.gov.sg上找到。

(作者是建设局建筑规划与通用设计建筑管制署署长陈筑毅)