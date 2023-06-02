交流站：品格与公民教育教研中心设立及时

我有幸参与了2023年教师研讨会和“精益求精教育展”。这次研讨会共有1500多名教师到场，线上另外有上万人参与，场面浩大。教育部长陈振声在会上为品格与公民教育教研中心主持了推介礼。设在国立教育学院的新加坡品格与公民教育教研中心（Singapore Centre for Character and Citizenship Education），将集合海内外专家，研究适合新加坡的教学法，增进受训和在职教师的专业发展。这个中心的设立，对于教师来说是一大喜讯，也是“品格与公民教育”的重大里程碑。

新中心的设立，最终目标是让每一位教师都成为有效的品格与公民教育的教师。我是一名母语教师，在学校亦担任班主任，偶尔有机会跟学生上品格与公民教育课。由于本身英语表达能力的局限，在教导这一门课时，未能得心应手，有时课讲完了，多亏有同事补充，才让学生能够更深入了解。随着中心的成立，我相信教师都将获益，特别像我这类的母语教师，有机会获得更系统化的培训，让我们能够掌握创新的教学方式，提升教学成效，成为更称职的教师。

除了致力于追求卓越的学术成绩，塑造良好的价值观和坚毅的品格也非常重要。教育部近年来在中学推行提升版的品格与公民教育课程，内容涵盖心理健康和网络健康教育。这项提升为课程注入新的活力，也更合时宜。

在我任职的学校，这两年来在教导这门课时，使用个人学习电子配备（Personal Learning Device），成功调动学生的学习兴趣，也提高他们的参与度。通过网络应用程序等学习软件，学生更积极参与讨论发言，也使得同侪之间的交流与互评变得更便捷；学生也学会尊重不同的观点。

生逢网络时代，教导学生学习如何辨识假新闻、避免掉入网络陷阱，显然是重要的。此外，向学生灌输心理健康教育、应对网络霸凌等知识，有助于减轻他们的学习压力，也让他们加强社交技能，并获得全方位的发展。

据悉，新中心将与学校合作开发创新的教学方式，提升学习成效。这是新加坡教育界和家长所喜闻乐见的。作为一名教育工作者，我期待与同行相互交流和学习，并希望获取更多的创新教学资源，以提升自己的教学能力。