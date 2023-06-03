交流站：早报文学节暨城市阅读节体验难能可贵

作为来新加坡工作的文学爱好者，能够在这里参与以华语为主的早报文学节暨城市阅读节，实属难得。

5月28日张贵兴老师带着最新长篇小说《鳄眼晨曦》来到狮城，与出席者分享创作这部作品的脉络。张老师以“不确定的国家：李光耀及新加坡”作为讲座的切入点，比较了新马两国接触华文、使用华文的不同。英文在新加坡的日常生活、官方活动中扮演着关键角色，因此《联合早报》愿意主办文学节，更显得必要和可贵。

张老师以阿西莫夫《夜幕低垂》的小说为起点，还有1980年代闻名世界的婆罗洲白背食人鳄鱼为参照，开始思考人类的生命、地球灭绝等，同时以婆罗洲热带雨林为场景，结合小说的人物和故事情节，创作这部长达28章的小说。为了让与会者了解写作风格，张老师依照时间线分享他的创作，还朗读特定的段落。这些作品包括当时在婆罗洲砂拉越时所创作的诗歌作品、到台湾后陆续发表的《伏虎》《赛莲之歌》《群象》《我思念的长眠中的南国公主》《猴杯》和《野猪渡河》。

《鳄眼晨曦》则是他众多作品中占有“更多抒情、少少暴力还有无尽喘息空间”的一部作品；延伸《鳄眼晨曦》的创作风格，并进一步与我们分享特定章节的故事内容，让与会者有深一层的了解。相当明显的是，张老师在作品中表现出对生态环境、气候变化等议题的人文关怀，并插入历史事件，透露作品的复杂性。

出席发布会的另一收获，是听闻张老师透露下一部作品的人物会比《鳄眼晨曦》来得少，但会较为集中，不过相信故事内容仍是紧凑且环环相扣的。另外，也要特别感谢主办方安排张老师为读者签书和合照。

真心感谢早报文学节及城市阅读节召集不同国度和地区的作家，让狮城的五、六月飘溢着幽幽的书香。