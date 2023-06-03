交流站：应共同保持餐饮场所清洁

从6月1日起，政府将派出执法人员到小贩中心、咖啡店和食阁，加强对用餐后不归还托盘和餐具到指定收集区的食客的执法行动。初犯者不再是接到口头而是书面警告，重犯者则会被罚款或控上法庭。

记得强制归还托盘和餐具的规定推出时，有关部门的解释是餐饮业清洁工人手短缺，加上冠病疫情提高了对公共餐饮场所卫生的要求；但创造卫生和美好的用餐环境，不应只是业者单方面的责任，食客的参与也非常重要。

规定推出至今已近两年，反馈成效的报道也多次见报，情况似乎没多大改善，有些地区更出现更糟的状况。《联合早报》社论也曾一针见血地指出，有关当局不能一味把原因归咎于人手短缺，而是要深究个中原因，毕竟有些场所是比之前有所改善了。

然而，众多反馈似乎没令有关当局重新探讨这些卫生问题的解决方式。我们看到的是又一轮针对食客的“单方面制裁”，而对于负责维持卫生用餐环境的业者和清洁承包商，好像只字不提。

我想问有关部门，除了不时公布多少人因没归还托盘和餐具而接获警告外，过去一年是否有餐饮业者、清洁承包商因管理不当，受到任何警告或吊销营业执照？这些数据是否有公布，让它发挥督促和警惕作用？

有关部门对业者的检查是否足够？执法人员是否执法到位？这次的措施除了对食客加强执法外，是否也有针对业者和清洁承包商加强管理的措施？

新加坡在国际享有花园城市和最清洁国家的美誉；小贩中心、咖啡店和食阁是面向游客的门面，要维护多年的美誉，须要民众、业者和有关部门共同经营才能达成。希望大家都能积极正视目前的情况，共同打造卫生和舒适的用餐环境。