交流站：新马关卡假日拥堵成隐患

移民与关卡局透露，6月1日有近25万人从两个陆路关卡出境，创边境重开单日最高纪录。这样的人流数目增幅着实堪忧。从新闻画面可以看到有很多人挤在兀兰关卡，人满为患，相当恐怖，非常容易发生推挤的意外。这类人祸就像定时炸弹，随时都可能发生不幸。这不禁让人想起去年韩国首尔梨泰院的踩踏悲剧。

兀兰和柔佛新山就在一道桥的两端，往返两地就是因为太方便，每当连假，大家同一天、同一个时段蜂拥而至，两边的关卡人员也承受不了这股突发的人流高峰。

新加坡有很多人喜欢趁着学校假期、公共假期和长周末连假，到新山旅游。其实，三天两夜的假期只有72个小时，当中12小时很可能浪费在堵车上，实际能够享受假期的时间不多。很多人于是牺牲睡眠，凌晨摸黑出门，这就有可能因精神恍惚，判断能力减弱，而发生车祸。

新马关卡堵塞，可造成很多问题：插队、推挤、摔倒、空气稀薄造成晕眩、非礼、偷窃、冲突殴打事件。非法载客的霸王车更是越来越猖獗。那些无执照载送的霸王车广告打得很响，以“到府接送，无须下车”招客，但相信多数没有商业保险，如果发生意外，这些非法的霸王车无须承担任何法律责任。此外，这些违法的私人巴士和霸王车穿梭两地，打的是马币计算的汽油，赚的是新币计算的车费，从中牟利，严重打击两地的旅游交通业。

新马两地的地铁服务预定会在2026年开通，可是这里头还有很多未知数。现在新马关卡天天在堵，两边的政府和移民局应合作，马上采取策略解决问题。否则，就像这次连假，两地移民局即使出动再多人员也是徒劳。为缓解问题，我想提出三个应急的建议：

一、如果要在高峰时段自驾到马来西亚游玩，应规定要提早五天到新马两地的移民局网站申请，让两国的移民局能够估算和控制来往车辆的数目，针对性地安排额外人手。当局也应该设定车辆入境限额。

二、加强法律管制，严惩那些无执照的私人巴士和汽车接送服务，这样会减少意外发生的概率，同时也让真正的旅游业者提供专业化的服务。

三、情况若还是继续恶化，或许要规定基于旅游目的往返马来西亚，只能搭乘公共交通，如旅游巴士和火车；其他特殊原因而必须自驾旅游，则先提出申请。这一来，除了减少车辆，也减少对两地空气的污染。

希望两国相关部门认真考虑，尽快推出即刻或长远的有效管制措施。不然接下来的哈芝节连假，超级拥堵恐又将重演。