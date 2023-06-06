交流站：龙应台带来一场自然与文学体验

我该怎么定义龙应台？一位有态度的华人作家，一位有温度的文化推广者，还是一位有思想的母亲？

6月3日，台湾作家龙应台在能够容纳1825人的滨海艺术中心音乐厅演讲，在周六的夜晚，很难想象有这么多人前来，共赴一场纯文学的讲座，全场几乎座无虚席。这是《联合早报》“城市阅读节”的最后一场重头戏。

龙应台说因为冠病疫情，她已有五年没有来新加坡。那晚分享的两部作品《大武山下》和《走路》，其实已经是两年多前的作品，描写的是她为了陪伴和照顾90多岁的母亲，从喧闹的台北来到大武山下的潮州小镇生活了三年，期间为乡镇的小人物写传。后来又搬到更偏远的山区里，生活至今快两年多。远离城市接近大自然，在山居生活的每一天，在实践中发现自然真实以及让自己与自然连结的过程。

她分享了很多趣事，自己怎么由一个看到虫子就秒变“尖叫派”的都市人，逐渐成为看到陌生受伤的动物，就立马想上前去救助的“自然派”。她讲到了受伤的食蟹獴，还有如何冷静地处理眼镜蛇的故事。这些生动的生活场景，可能是读一辈子书都无法体会的。这让我想起175年前美国作家梭罗的《瓦尔登湖》，描写作者在瓦尔登湖畔度过的两年零两个月的所见、所思、所感。这本书崇尚简朴生活，热爱大自然的风光，它通过梭罗的生活体验告诉人们，不要被纷繁复杂的生活所迷惑，读懂《瓦尔登湖》，我们就会明白：人生在世，要想实现真正的自由，就得冲破心灵的枷锁。两位作者的共同之处在于都关注热爱大自然，关乎自我内心的建构。龙应台作为一位深受西方教育的东方文化人，骨血里更多的是“心远地自偏，悠然见南山”的中国文人隐士的思想。能在远离人群的山水中索居，是一种难得的体验，而在喧闹的都市里始终保持清静之心，何尝不是更大的修行。

看见舞台上身着精干西服，因为生病嗓子疼，只能小声为现场观众娓娓道来的她，想想曾经为苍生立命奔走呐喊的她，到如今已经是随心所欲不逾矩的年龄，很是感慨。但无论是当年激昂陈情还是如今的温情劝诫，其实都让人能够感受到充满力量的龙应台，一直深耕本心，一直关注生命的状态，可能之前的力量是有爆发力的，而今天从山中归来的她则是安静而有力的。安静的力量更有张力，全场观众随着她小声温柔的讲述，安静地思考。这种场能非常了得，岂是那种激昂演讲所能比的。

龙应台呼吁大家都应在心里有座山，即使在最都市化的新加坡，仍然可以每天选择走一条新路，去市场和10个陌生人打招呼，去了解一种动物。只要有一颗热情探究的心，随时都会有奇迹发生。

台湾有一批青年时期受教于西方精英教育后，回归本土文化的杰出人才，比如优人神鼓的刘若禹、云门的林怀民、李安、蒋勋等，龙应台是其中优秀代表。他们永远在找寻作为东方文化人在西方语境下的对话方式，和最完美的表达方式。可喜的是，他们最终都在各自领域及本土文化中，找到了并且有着无可替代的话语权。

所以，黄庭坚的“胸中原自有丘壑，故作老木蟠風霜”，说的就是无数像苏东坡一样的中国文人的风范，无论在何方，无论在何种境遇下都能怡然自乐，恣意潇洒地生活。这其中理应包括龙应台。我想这就是她的魅力所在，也是她从山中来带给新加坡观众的礼物。