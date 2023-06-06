交流站：通过阅读培养自学能力

我国教育发展的趋势是鼓励终身学习，让学生有更多时间自主学习，获得更丰富的知识。学校的课程一般上只提供方向和指引，很多有用的知识，须靠自己去探索。因此，每个学生从小就必须培养自学的能力。

今日，有许多学生在华文学习方面的表现并不理想，这是社会普遍关注的问题。我认为如果能激发学生的兴趣，引导他们阅读大量的华文读物，培养通过阅读的自学能力，肯定有助于提升他们的华文水平。

最近的一项全球学生英文阅读能力的调查报告显示，新加坡的学生对阅读的兴趣有所下降。在网络时代，学生有更多新鲜、有趣的玩意儿在等待他们，要他们保持良好的阅读习惯的确很不容易，必须有一套完善的计划，有针对性地来引导学生阅读。

教师要了解不同年级学生的个性、特点和喜好，定期向他们推荐合适的读物，或帮他们选择读物。最理想的是每隔两周，利用华文课带全班学生到图书馆去，指导他们选书和看书。为小学生推荐读物要全面，包括童话、寓言、历史、科学等，最好能图文并茂，趣味性强，而且篇幅不宜太长。此外，可以鼓励学生多到图书馆看书或借书，或与同学交换图书来阅读。教师还可设计一些活动，让学生参加与互动，提高他们的阅读动机和兴趣。

教师应指导学生做简单的阅读笔记，把生字新词或成语摘录下来，以便过后查字典或词典，了解这些字词的意思和用法。教师也可从学生的笔记中，了解学生阅读的情况。

此外，教师应指导学生如何使用工具书，包括实体或电子字典或词典。工具书可帮助学生了解阅读时所碰到的生字新词，也可让学生学习如何正确地应用这些字词。

总之，在有计划地引导下，相信会有更多学生喜欢阅读，并且能自动自发找时间去看各自感兴趣的书。当他们的自学能力培养起来后，对于他们的华文学习肯定大有助益。