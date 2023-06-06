交流站：培养儿女品格更重要

阅读了《联合早报·交流站》于6月2日刊登的翁益华读者投函《别过早把钱分给儿女》后，我觉得翁先生不希望他的朋友把全部财产都分给子女，是可以理解的。其实，培养儿女的品格才更重要，尤其是在重视儒家思想的家庭里。

记得10年前，我刚退休不久，我们两夫妻与新婚不久的小儿子同住在五房式组屋。组屋原本注册在我个人名下，后来为了行政上的方便，我将屋子50%的权益转让给小儿子。若干年后，再将剩下的50%权益转让给儿媳妇。

我认为，当初结婚生子，就是要给儿女提供最好的教育和生活。如果我们不在子女最需要帮助的时候施予援手，反而只是顾着自己将来的生活保障，难免有点说不过去；就算子女辜负我们的期望，只会挥霍父母的钱财，我觉得也不必怨天尤人。但庆幸的是，我并没有碰到这种情况。

由于冠病疫情的影响，小儿子需要多一个房间以在家办公；我们讨论后，决定以我们夫妻的名义，在公开市场购买另一间三房式转售组屋。因为无法向金融机构申请贷款，原以为必须动用老本，没想到几天后，小儿子居然送来一笔款项，并发了短信说，这是购买组屋的钱。他还说不忘平日的教诲，将来自己当了爸爸，也会延续家风。

为退休的生活做好打算是应该的，但更重要的是孩子的品格修养，这是得从幼儿教育就开始培养的，让他们懂得做人不应只是为了自己而奋斗，更应为父母和家庭而努力。