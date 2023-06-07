交流站：母语学习应从家里开始

副总理兼财政部长黄循财6月4日为庆祝《小小拇指》创刊10周年致辞时，呼吁家长从小就在家培养孩子对母语的兴趣，我非常赞同。

我自小生长在一个充满华文华语氛围的家庭环境。客厅一定会有华文报章，每天晚上都会观看华语电视连续剧和其他节目，还有播放华语流行歌曲及经典老歌。这些日常的接触，让我从小就自然而然地不会排斥华文，如今也能够以华文创作及欣赏不同的华文内容。除此之外，即使没有受过任何专业的训练，我也能够以华语参与商谈。这一切都得归功于我从小在家里建立起的华文基础，让我长大后能够更独立自主地阅读与学习以华文为主的相关知识。

据我观察，一些家长有一种心态，就是把母语学习的责任完全外包给学校和补习中心，且多半是为了考试成绩。可是，如果家长在孩子进入小学之前，不尽量让他们多接触母语，在进入小学后，因为缺少扎实的基础，母语就会变成一种陌生的语言。这样一来，在学习的过程中，就会觉得很困难。

我能够理解一些家长会担心，自己的母语说得不够好，宁可让专业的教师来指导正确的母语学习方法，让孩子从正确的管道学起。可是，这样的做法会削弱孩子学习的机会。相比之下，如果孩子每天都能够在家以母语进行日常的“听说读写”活动，学习的效益将会大大提升。

我也呼吁家长，不必太在乎自己的华文程度如何，应该积极开始以华语和孩子沟通，一起学习、一起犯错、一起成长。除了更好地掌握华语，还可以增进亲子的互动。

建立稳固的基础，能够让孩子在学习母语的道路上走得更远，帮助孩子在日后能够更有自信地自主学习，甚至能够享受母语所带来的益处。