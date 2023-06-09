交流站：违规改装出租房间做法危险

近几个月以来，房价不断上涨，就连租金的涨幅也非常惊人。新加坡是个国际都会，也是区域金融枢纽，需要很多外来人才，就算是那些来新加坡任高职的白领专业人士，所须负担的高额租金也让他们吃不消，更何况是较低收入的蓝领员工。

本地房屋租赁市场走势强劲，需求高促使租金不断上调。有些屋主因有利可图，不惜违例把房间分隔，甚至把狭小的杂物室也改为房间出租，每月赚取丰厚租金。

根据市区重建局2017年的规定，本地私宅租客以六人为限。除非租户是一家人，否则把房子出租给超过六名无亲属关系的租户，属违法行为。

建屋发展局自2018年起也规定，三房式及更大的组屋，只能租给最多六个人，一房式和二房式组屋则维持在最多四个人。建屋局还未公布最新的违例超租的数据，不过每月都会展开广泛的稽查行动。当局日前告诉《联合早报》，要取缔这些违法超租的行为并不容易，多数违规案例都由邻居举报。

租下整间私宅的租户，如果为了要减少租金的负担，私自在屋主不知情的情况下，把房间转租给更多人，也是违法的。按照当局的规定，私宅租户在这么做之前，必须取得屋主的同意，并且确保不能超出人数的限制。至于组屋单位，租户则不能把组屋转租出去。

屋主为了赚取更多收入，将房子改装，如果租户太多，房间太小，空气不流通，对租户会有健康隐患。在分隔的房间违法增设电插头，可能会造成用电量超出负荷，容易引起火患。这些分隔房间大多以木板组成，火患一旦发生，火势会更加猛烈，逃生不易，必造成更严重的伤亡。

房产违规出租问题必须重视，等到发生重大事故才来追究，为时已晚。