交流站：以务实创新思维改善环境

阅读了《联合早报》于6月8日第6版刊登的《我国将设首个环境科技创新中心》，以及第10版《南大与台达成立企业实验室研发先进机器人技术》两篇报道，令我感到鼓舞，让国人有了新的期许。

新闻报道提及的环境科技创新中心，有几方面值得关注：

第一、共同开发环境清洁领域的创新工程解决方案，并将它商业化；第二、进一步在学府培训有关技术人才；第三、为行业伙伴提供各种助力，包括传授技术、知识和指定所需的培训计划。总而言之，就是让本地的劳动力具备可持续发展绿色经济的技能，提升公共卫生与综合设施管理服务。

针对以上方案，我有一些建议。首先，要提出解决方案，不可以闭门造车，而是要指定几个实况环境，具体模拟和改进，例如：小贩中心碗盘回收管理、购物中心厕所管理、商业中心垃圾中心管理，以及组屋垃圾槽卫生管理等。制定方案后，要在这些实际地点推行，征求公众反馈，直到问题妥善解决。

另外，以小贩中心为例，在推出清洁方案后，选择在雅柏小贩中心或牛车水小贩中心等具有代表性的试点，在取得成效后再推广到全岛的其他小贩中心。如果效果不理想，则须继续检讨改进，直到成功为止，才不会劳民伤财。

公共卫生要有所提升，官方、企业以及学者都应秉持开放的心态，务实商讨和研究，不要自以为是，或害怕被批评而掩盖问题，否则不但无法解决问题，还会让问题恶化。

另外，当我看到南大和台达要合作研发机器人技术时，第一反应就是环境科技创新中心应该和它们合作，无须重复相似的研究，应联合开发技术，节省资源。

最后，针对“创新”的概念，我们不应“为了创新而创新”，不但没有帮助，还造成不必要的浪费。几年前武吉班让小贩中心就曾在建筑上采取“先进的设计”，结果食客反而投诉环境闷热，下雨时还会被淋湿。前阵子淡滨尼红彤彤的组屋也是一个例子。

公共服务设施，应以最经济并且能达到最大的效益为取舍原则。希望中心接下来的“创新”，采用的是能够务实解决问题的新思路。