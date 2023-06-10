交流站：樟宜机场柜台服务待改进

我要到美国探亲，特地把女儿期待已久的大型结婚照的相框带去给她。我买的是经洛杉矶到盐湖城的新航联程机票。我记得多年前赴美国，在进入美国机场的转换站时，须要把行李取出再重新托运。为了确定这件事情，我在新加坡办理登机手续时，特意问了柜台办理手续的工作人员，对方给予的答复是“不须要”，直接到达最终目的地才须要提取行李。

我以为美国有什么新的简化程序，还挺高兴的，所以到了洛杉矶后，就直接走去转机处。当我走过行李运输带时，便随意看了一下，居然发现我的行李出现在行李运输带上，顿时心头一震。行李不是应该到了目的地才提取出来吗？我立刻拿下行李，问了那里的机场工作人员，对方的答复是，依照美国的政策，必须取出行李再重新托运，而且规定已推行很多年了。

幸好我偶然发现自己的行李，否则可能就直接转机飞走了，行李就会滞留在机场无人认领，更何况还有女儿期待已久的重要物品。

当时，我先生比我晚几天才飞过来，在得知我的经历后，他在新加坡办理登机手续时，特地又问了柜台的工作人员，答复居然依旧是确定不必取出行李，到最终目的地才领取。然而，他乘搭的班机，在飞机降落前，机上就广播提醒所有转机到其他城市的乘客，必须记得先取出行李，检查后再重新托运，所以他毫不犹豫就直接去取行李重新托运。

这次经历，令我感到意外和失望的是，这些政策并不是新出台的，也已执行许多年，机场的工作人员竟然不知道，还将错误信息传达给乘客。

我建议樟宜机场必须要求负责办理登机手续和处理托运服务的外包公司，重新培训工作人员，特别是对于海外国际机场相关政策的重要信息要及时更新。作为机场负责办理登机手续的工作人员，须清楚这些政策，以免误导乘客，这样才能避免乘客因错误信息而丢失行李，造成旅途上的不便。