交流站：脱口秀演员逾越了言论分寸

最近因为一名脱口秀演员在美国的表演，引发了新、马两国民众的愤怒，身为生活在新加坡的马来西亚人，我想说真的要问责，也应由当事人自己承担，而不是祸及无辜的民众。

所谓的脱口秀就是一种娱乐，它应该只是一种表演，演员在表演时可以开玩笑，但前提是不能过火。放眼整个脱口秀行业，有影响力的不少，他们有的风格很大胆，敢说敢做敢表演，可以针对不同的时事话题进行有趣的调侃，发表独特的言论。真正专业的脱口秀演员能够把握好尺度，这无关学历，而是事关教养和情商。

站在舞台上，你可以表达己见把台下的观众逗乐，但要对自己的言论负责。针对这名脱口秀演员，她那种刻意针对一个国家的侮辱性言辞，对一场悲剧的调侃，真的很不恰当，而且整个过程不给人留有余地，也难怪民众的反应那么激烈。

在这个科技发达的年代，不管你说什么写什么，很容易被放大和散播开来，因此个人言行应该谨慎。在言论自由方面，我想说的是，真正的言论自由并不是你想说什么就说什么，而是你不想说什么就可以不说什么。

能够生活在这样的一个时代也算是幸运的，至少大家每天都有大量的信息和“娱乐”，千奇百怪无所不有。可能上一秒还是热门话题，下一秒就已变成历史，来得快去得也快。我觉得脱口秀演员的这个话题，不久后就会被其他话题给掩盖过去。毕竟，我相信大部分民众的眼睛是雪亮的，都明白这种言论没有任何代表性，生活还有很多更重要的事。

我们没有必要拿别人的笑话气自己，拿别人的过错来伤害自己，拿无关痛痒的新闻来消耗自己的生命。相反的，应训练自己辨别是非的能力，或许能在生活的种种是非中，找到自己生命的意义。