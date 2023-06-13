交流站：大东方保险客服欠佳

大东方保险虽是大企业，但该公司的客户服务却不如人意，尤其是汽车保险部门。

2022年9月，我依据大东方寄来的汽车保险更新信件，扫描二维码更新了车险。但在同年11月却发现还欠一笔尾数，于是就在去年11月17日电邮有关部门，等了一个多月都没回复，只得亲自去见客服人员，再由她通知车险部门。一天后收到电邮要求补付76.09元。我把付款的信用卡信息填妥后，再电邮给他们。

过了一个多月又没回应。我今年1月31日去总行，客服把我的情况转发给某个经理。经理隔天电邮说已经处理了，会发一份更正书给我。但是，今年4月我却赫然发现还欠余款。我再去见客服，客服告知我还没付款，我说已通过信用卡付款了，她要求我出示付款证据，幸好信用卡付款记录还在，他们知道出错了，就补发了收据给我。

本以为问题就此解决，但他们电邮的更正书又遗漏一项信息。我在4月22日电邮要求更正并补发更正书，但至今没有回复。

在数码化时代，商业流程都已电子化，我实在不明白大东方车险部门为何一直不回复客户的电邮询问，也不联系客户，反要客户接连亲自去询问。更不可思议的是，7个月过去了，这么简单的事情却还没解决。客服每次只会说“对不起我们疏忽了”，但却漠视客户的电邮。一个大企业的客服如此糟糕，看来是要把客户推向竞争对手。