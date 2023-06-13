交流站：考虑试行“无桌面”餐桌设计

从今年6月起，国家环境局开始加强执法行动，对用餐后不归还餐具和托盘的公众进行更严厉的处分。针对小贩中心的清洁卫生问题已争论多年，即使政府最终决定用耗费人力的执法手段来尝试解决，也难断草除根，因为执法人员不可能长时间在场巡视。除了将来一些有足够空间进行改造的小贩中心，可能耗费巨资设立自动化回收和清洗系统，其余的还是要依靠人力来解决问题。

食客最近常投诉，又未能解决的问题，就是缺乏人手迅速清洁桌面。即使食客归还托盘和餐具，小贩中心在用餐高峰时段，依旧会因为清洁工无法应付，而没能改善桌面肮脏的情况。

我想大胆提出一个“简单的创意”，将小贩中心的餐桌，改为无桌面的框架设计。就以两人或四人座位为例子，框架的设计增加了让托盘容易放下和取出的支撑结构，食客依旧自己拿着托盘领取购买的食物，来到座位后，把托盘放在支撑架上，瞬间就成了用餐的桌面。

按此设计概念，无论用餐时不小心溅出的汤汁或留下的骨头和食物残渣，就只会留在托盘上。用餐后，只要拿起托盘归还到收集处，下一组食客根本就无须等待清洁工来清洁桌面。

这将能够降低清洁工须四处走动清洁桌面的时间、工作量，以及应对人手不足的挑战。理论上，整体清理工作流程将会更节省资源，也会更卫生。清洁工只须确保能够在第一时间清理收集处的托盘和餐具，大大提高工作效率。当然，最理想的是整个小贩中心必须使用统一设计的托盘。

这项建议不必运用高科技，更不必耗费巨资自动化，只须懂得正确的使用方法，以及小心谨慎就可以了。