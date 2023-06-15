交流站：培养学生阅读习惯需全社会共同努力

谨答复《联合早报·交流站》于6月6日刊登的邱祥林读者投函《通过阅读培养自学能力》：

我们感谢邱先生的建议，并同意他的观点。

教育部和学校一直致力于培养学生对阅读的热爱，并支持他们通过自主学习加强对华文的掌握。

从小学到中学，学校透过使用补充读物营造良好的阅读环境，培养学生对华文阅读的积极态度。学生也可参加阅读活动，以及学校举办的阅读节和图书馆周等活动。所有中学生都可以免费阅读《联合早报》电子版，培养他们关注时事的兴趣。

学生可以在新加坡学生学习平台（Singapore Student Learning Space）获取电子阅读材料，并使用各种工具，通过自主学习加强对华文的掌握。例如，他们可以使用平台文字转语音的功能和电子词典功能，来帮助他们阅读华文材料。

为了培养学生对阅读的热爱，教师采用各种教学方法，如视频、报纸和书评。教师也鼓励和引导学生选择符合他们兴趣的阅读材料。

在课堂之外，推广华文学习委员会举办华文阅读活动，如每年的“世界书香日”，向青少年灌输阅读文化。推广华文学习委员会也与新加坡华文教研中心合作，推行教师阅读大使计划，由华文特级教师指导教师制订系统性的全校阅读计划。

打造浓厚的阅读文化需要全社会的共同努力。教育部会继续与学校、家长和合作伙伴密切合作，培养学生从小阅读的习惯。

（教育部课程规划与发展司（母语处）司长王梅凤）