交流站：善用而非依赖ChatGPT

在去年11月问世的ChatGPT，震惊世界，这项新工具不但颠覆许多传统的管理与法律思维，也使得在数码时代，各国政府应如何有效治理日益复杂的社会变得更具挑战性。

ChatGPT的看家本领是能从巨大的网络数据中，从文章、书籍、维基百科等多元资料来源，搜集和整理，为使用者的问题提供答案及可行的方案。因此，有人开始担心人类是否会被机器人取代，以及人类未来会面对什么挑战。

本地也有家长提出，他们的孩子是否还须要去学校学习？尽管ChatGPT等科技为我们提供了海量的信息和学习资源，但学校教育仍然具有重要价值。因为学校做的不仅仅是传授知识，还提供个人品德、社交技能、合作能力和实践经验等方面的培养。

因此，孩子须在学校获得“全人教育”（Holistic Education）。不过，我们可以利用ChatGPT作为辅助孩子学习的工具。日前，教育部长陈振声也为此提出了适当的政策调整。

我们必须知道，ChatGPT只是一种工具，必然存在局限。例如，目前它不具备真正的人类情感和同理心，也无法完全理解人类的情感需求。此外，ChatGPT容易受到数据偏差和错误信息的影响，我们还是必须有批判思维，并对其产出的信息做谨慎的验证。

其实，有些事情只有人类才能做得好，例如艺术创造、发展人际关系和培养情感智能。这些活动需要情感、直觉和灵感，是人类特有的优势。当然，结合ChatGPT能够增强创造力，尤其是效率，但我们不应完全依赖它来代替人的角色。所谓“工欲善其事，必先利其器”，我们应引导人们善用ChatGPT。

我们可以将其作为解决问题的辅助工具，更快速获取更多知识和提高生产力。通过与ChatGPT的互动，我们可自主学习，将之融入日常生活和工作中。然而，我们也应该保持理性思考，避免过度依赖甚至盲从，同时培养自身的思维能力和判断力。

虽然ChatGPT在某些领域能发挥强大的智能，但它终归只是人类创造的工具。我们可以利用ChatGPT的优势来解决问题和提高效率，正如最近部长们所言：“成功的定义是让每一名新加坡人都能充分发挥自己天赋的才能”。有了先进科技，我们仍要靠自身的努力，勤奋学习，发展自己的特长，才能为新加坡创造更美好的未来。