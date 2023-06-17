交流站：以商业行销策略提高公共政策接受度

许多商品经过精心的行销策略，成功迎合人们的口味，激发人们的拥有欲，甚至形成抢购的现象。有人在小贩中心或食阁大排长龙买美食，有人抢购巨星演唱会门票、有人支付高昂的标价买拥车证，有人罄囊买奢侈名牌包，更有人不在乎额外买方印花税继续抢购房子。

抢购行为的背后，有时不一定是物品的实际价值，而是一种心理价值。这种情况很多时候，都是因为物品经过策划与行销才会受到力捧。但是，世界上也有很多新开发的产品物有所值，促销活动如火如荼，可就是揽不到买家青睐。买家若无心，商家再怎么推销，也难有所成。

可某些策略又能够让平庸无奇的东西，在买家的心中激起涟漪，令他们尽其所能甚至不惜代价也要得到它。这就是好的商业行销策略。反之，不中人意的推销策略，也可能把有价值的好东西，滞积在仓库里无人问津。在商业心理学上，只要成功把商品塑造成引人渴望拥有的东西，就是有效的策略。

在公共卫生和健康政策方面，我们可以看到许多对国人有极大好处的措施，都不能得到预期的共鸣和支持度。类似计划包括女性乳腺癌X光照影检查、子宫颈癌抹片筛查、结肠直肠癌粪便潜血检测等，国人的参与度仍然在40%的水平线上下徘徊。

另一个当前热议的话题，就是国民的超低生育率。我国政府多年来推出多项对家庭有利的经济、工作、学前教育、年轻父母额外事假和公共住屋优惠政策，但都还无法提升生育率，反而继续节节败退。这些公共政策无法取得预期效果的问题所在，不外乎癌症筛查并不在国人关心的范围内，而生儿育女也不如饲养宠物来得时尚流行。

在这种情况下，为政者继续苦口婆心，循循善诱地推销惝然无效。若要反过来强行推行这些政策，恐怕物极必反，实属行不通。

其实“抢购”和“推销”乃同一个硬币的正反两面。抢购者无须推销，推销者难见抢购。各个领域的专才可以制定出很好的公共政策措施，政府机关也能有效筹资付诸实行，可是，似乎都无力推出好的促销策略，硬币只停留在低效率的“推销”。我们是时候引入商业心理学，把硬币翻到“抢购”的一面，不应让有益国人的公共政策和措施付诸东流。