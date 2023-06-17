交流站：“无桌面”餐桌建议可行但须改进

针对《联合早报·交流站》于6月13日刊登的林德义读者投函《考虑试行“无桌面”餐桌设计》的新奇建议，我有些话想说。

林先生在文中所提出的种种好处，或许能解决当前所面对的棘手问题，若这项建议被有关当局采纳，或许还真能受用不尽。我也赞同他的见解，因为确实好处多过局限，希望有关当局能付诸实行。

不过，在林先生建议的基础之上，我有几个额外建议，希望有关当局能同时考虑：

一、这项新设计确实能解决清洁人力资源短缺的问题，因为多出的清洁工就可以在收集区专注清理归还的托盘和餐具。这一来，执法人员就无须四处巡查。

二、一旦小贩中心的卫生情况有改善，相信投诉也会随之减少，甚至没有。

三、这项新设计也可能杜绝霸位的坏习惯，尤其是在用餐高峰时段；霸位行为在中央商业区的小贩中心特别严重。

四、没有食物残渣遗留在桌面，可减少野鸟在小贩中心餐桌上觅食的现象，有助解决鸟患问题。

然而，林先生的建议也有一些局限。首先，只想喝一杯咖啡或吃些点心的食客，也得使用托盘。此外，儿童和老人家可能会因对这类设计不大了解而发生状况，对行动不便的残障人士也会带来一些麻烦，但这些倒是可从教育方面着手。

如果新设计有望试行，一些细节仍须改进：

一、在框架的设计上，必须确保食客能够轻易地放置和取出托盘，同时支撑托盘的框架必须稳固；否则若摆放不正确，托盘和食物可能会一起打翻，弄脏地面。

二、桌面也可腾出空间，让食客放置雨伞或其他物品。

三、有关当局可以考虑在新建或将翻新的小贩中心展开小规模的测试，若试验成功，就可以推广到其他小贩中心。

希望有关当局能考虑试行这项利多于弊，且具体和有创意的建议。