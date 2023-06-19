交流站：《世事任君谈》——严谨刚直多元评论集

《世事任君谈》最近刚刚面世。对关注《联合早报》发展、文化动态和时事评论的国民而言，应该会喜出望外。全书87篇文章，共675页，分成三个部分，辑录媒体、文化和时事。最早的一篇出现在1986年的元旦特辑，最新的一篇于2023年3月见报，全书记载了漫长的37年。

我对作者林任君先生印象深刻，可谓“神交”已久。当年建国总理李光耀出国访问，他曾随团采访报道。在他撰写的各类文章里，都能感受到他的严谨、刚直和深思的风格。林先生的许多文章，尤其是时事评论，可说是洋洋洒洒，一气呵成。

套用新报业媒体华文媒体集团社长李慧玲在序文中对林任君的描述：“老总”一贯坚持“新闻理念，人文关怀”。他早年毕业自公教中学，随后在南洋大学文学院政府与公共行政学系攻读，获荣誉学士学位，应该属于华校生。他的几篇文章都关注华文的前途，包括《守卫新加坡华文“堡垒”》《华校生的历史何以会“空白”》《莫让华文生态萎缩下去，慎防文化断层》。

南洋理工大学终身荣誉教授郭振羽以《新闻理念，人文关怀——报人林任君的坚持》，为《世事任君谈》作序。这是郭教授对“早报巨人”在新闻专业所做的杰出贡献的高度推崇和中肯赞誉。

“新闻理念”是专业指导原则，内涵包括：一、公共性理念：新闻写作是特殊的公共写作，是为满足众人对新闻的需求，以公开呈现的方式写作，宗旨是反映不断变化的社会现实；二、客观性理念：新闻写作要尊重现实，需要严谨的态度、敏锐的直觉、强烈的情感；三、真实性理念：真实性向来被视为新闻报道和写作的生命，新闻写作者应面对现实、秉笔直书，并具备精确描述的素质和能力；四、时效性理念：新闻写作须有极强的时效性，并关乎新闻产品质量的优劣，以及新闻写作的成败。

新闻报道最基本的原则和信念是不能背弃“人文关怀”，因为这是对人的生存状况、人的尊严、人的价值所展现的关注，是对符合人性的生活条件的肯定，也是对人的解放和自由的追求。人文关怀是“以人为本”思想的具体展现。

在评论时事的文章中，林先生展现刚强耿直的评论，包括《大卫对巨人的反抗》《世局纷扰中，重温亨廷顿》《国庆感怀：人民的信任是珍贵资产》《纽约客看新加坡》《防止外来干预，五十年如一日》。林先生的《时代财智》专访，让读者了解他当总编辑时，对《联合早报》如何与时并进，积极运筹帏幄和用尽心思。

杜甫有两句诗：“读书破万卷，下笔如有神”，如果把这两句诗改为“阅历如明镜，下笔撼人心”，或许是林先生文章的贴切写照。