交流站：学华语应从小开始

“叔叔，你把手甩一甩，戒指就可能会掉下来。”我那两岁半的外甥孙女，看到叔叔无法除下戒指，就建议他用“甩”的方法尝试解决问题。外甥指着我和我妹妹对她说：“这是姨婆，她是奶奶的姐姐。”小孙女就随口答说:“原来她们是两姐妹。”

两岁半的孩子怎么能说出这么流利的华语，遣词用字又这么恰当呢？外甥对孩子的语言培育方法，是时下年轻家长可以考虑学习的楷模。

她在家只准讲华语。这是外甥孙女一出世，外甥就对家人郑重交待的事。外甥夫妇俩都是专业人士，都是我国培育出来的双语人才，但是他不准家人用英语与孩子沟通。我妹妹不懂英文，记起当年外甥读一年级时，听不懂英文老师讲课，回家时总是眉头深锁，甚至有时还流泪。妹妹担心孙女会遇到同样的问题，便建议开始用英语与孙女沟通，但外甥坚决反对。对于外甥的决策，我非常赞成。

妹妹的顾虑是多余的。30多年前学习语文的环境和现在相比，差别太大了。学生现在除了每天在学校仅有的两三节华文课，和上好公民课的时候有机会接触华语外，其他时间都是用英语沟通，只要孩子学习态度正确，不怕英文跟不上。

许多家长习惯用英语与孩子沟通，担心孩子华文跟不上，于是在孩子还未到入学年龄，就到处去上华文补习班。握笔还未成熟，就要孩子学写字及听写，对字词还陌生时，就要孩子认字读词，不但花钱花时间，还造成孩子讨厌华文，效果往往适得其反。

外甥坚持在家用华语与孩子沟通，用简单适当的华语词汇，绝不参杂任何英语。我妹妹每天到托儿所带她回家，从一见面开始，就讲华语，哄孙女睡觉，就唱华语儿歌。

孩子刚出世时，就好比一块语言海绵，他们一直不断地从生活细节中，吸取语言的养分，到了牙牙学语的阶段，过去靠模仿记忆的语言素材就会全部被释放出来，常常会让人有语出惊人的感觉。两岁左右的孩子就像鹦鹉学舌，大人说什么，他们就会模仿。学习语言的环境到处都是，重点在于父母如何掌握与坚持，特别是要好好把握孩子学习华语的黄金时段。在家与孩子讲华语，把母语基础扎根于生活中，孩子日后在学习华文的道路上，肯定是轻松愉快的。