交流站：绘本共读的价值与方法

我有幸参加了今年“儿童阅读节”于6月15日在线上举办的郭史光宏老师主讲的“绘本共读的价值与方法”讲座。郭老师来自马来西亚，我对他分享的内容颇有同感，受益不少。

我非常赞同郭老师提到儿童阅读的三大关键要素：“人、投入、当下”。在孩子的学习过程中，我们作为家长和教育工作者，不仅要投入自己的时间和精力，更重要的是，要用真诚的心去感受和享受这个过程。正如郭老师分享的美国诗人惠特曼的诗句所说的：“有一个孩子天天向前走去，他只要观看某一个东西，他就变成了那个东西，那东西就变成了他的一部分。”我们的陪伴和鼓励，让孩子在学习的道路上充满信心和勇气，快乐地向前迈进。郭老师借《鲁拉鲁先生请客》这本书提醒我们，“人，才是最重要的；投入，才是最重要的；当下，才是最重要的。”

在这场讲座中，郭老师深入剖析了绘本的本质与核心，强调绘本不仅仅是用来学习的工具，更是让孩子感受快乐的载体。他将绘本比喻为流动的美术馆和博物馆，这一观点让我深感共鸣和触动。

郭老师还分享了柳田邦男的“三读绘本”理念。所谓“三读”，指的是幼时的“悠游”阶段、为人父母时的“伴读”阶段，以及老年的“品茗”阶段。不同阶段的阅读体验，会带来不同的感悟和体会。这让我认识到，绘本不仅对孩子有意义，对成年人同样有启发和价值。

非常喜欢这次的分享，它既有理论原则和方法的探讨，又分享了许多优秀的绘本。没有参加分享会的朋友，真的是错过了一次宝贵的学习机会。感谢主办方的精心策划和演讲者的用心，每年的“儿童阅读节”都让我们有满满的学习收获。

期待着未来能够有更多这样高素质的演讲，也邀请大家一起加入这个学习的行列，一起探索绘本的魅力和价值，让我们看见儿童阅读的未来。