交流站：幼儿乃学华文最佳时期

阅读了《联合早报·交流站》于6月21日刊登的陈楚芬读者投函《学华语应从小开始》，我非常赞同她的观点。

诚然，家长必须在幼儿成长初期想办法激发幼儿对华文的兴趣。我认为其中一个方法就是培养孩童爱听爱唱儿歌的习惯。因为学唱歌时，须要不断重复，能让孩童在潜移默化中，愉快地学习，也自然在毫无压力下迅速吸收许多中文词汇，从中学习发音和认字，可谓一举多得。一旦养成爱好，长大后可以尝试让他们接触健康的成人歌曲，继续提升他们的华文程度。

须知学习任何一样东西，兴趣是关健因素。在建立浓厚的兴趣后，学习将事半功倍。反之则会很辛苦，甚至半途而废，达不到学习目标。学习华文最难之处，莫过于书写。倘若要轻松阅读书报杂志和创作，最起码要认识约2000个汉字。很显然的，这有一定难度。然而，由于孩童的吸收能力比成年人强得多，因此学好华文的成功率会比成年后高许多。总而言之，越早学习华文越有效，千万别拖延，否则等到他们念中学时，为了应付繁重的课业，可能就无暇兼顾华文了。

我这些年都有教导成年人学习华文，而且他们大部分都是受英文教育的。犹记得，当时还没有实行强制性双语政策，因此有些人选择放弃华文，转而去学习马来文。如今到了耳顺、古稀甚至耄耋之年，都后悔年轻时没有学好华文，想重新学习，最终却事与愿违。因为长时间没有接触华文，重新学习时倍感吃力。学员当中，大多意志不够坚定，也缺乏恒心，再加上吸收能力大不如前，最终功亏一篑。

我想强调的是，如果等到成年之后才来亡羊补牢，勉强学习华文，这条路肯定没年少时那么好走。