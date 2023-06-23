交流站：“无桌面”餐桌是社会倒退现象

《联合早报·交流站》于6月13日刊登了林德义读者的投函《考虑试行“无桌面”餐桌设计》，以及蔡天寿读者和郭洁玲读者于6月17日的回应文章。我在读了这三篇文章后，有些话想说。

三位读者都支持在小贩中心试行“无桌面”餐桌，解决小贩中心人手不足及桌面不清洁的问题。我认为，当局如果落实这项建议，意味着本地已没有人情味，就连个像样的餐桌都没有，是社会倒退的现象，我们也离优雅社会的目标越来越远了。小贩中心处处是“框架”会是什么样的面貌？旅客见了必会嘲笑，这难道就是先进的新加坡？

以前在小贩中心用餐，我会抱怨没人收拾碗碟筷子或餐桌肮脏。我有时会顺手收拾碗碟，但有时自己用餐后也没收拾就离开。这是没养成好习惯的问题。自从新条例推行后，没归还托盘和碗碟的人会被记名或罚款（老弱幼儿除外），我已一改过去的疏忽，每次都会归还托盘和碗碟，有时还提醒同桌朋友归还。

比起过去，现在的小贩中心已整洁干净得多了，情况没像三位读者说的那样，没人收碗碟和肮脏不卫生。说到卫生，哪怕是在设备完善的餐馆或食阁，用餐后食物中毒的事件也时有所闻，那又作何解释？

条例既然已制定，就必须遵守，让我们渐渐养成保持公共用餐地点清洁卫生的好习惯。我若疏忽违规被罚，只要是公道的，我愿意受罚。