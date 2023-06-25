交流站：新加坡能不能有“国树”？

很多人知道新加坡的国花是卓锦万黛兰，但是我们好像没有“国树”这样的概念。作为一座花园城市，到处都是各种花草树木，有本地的也有外国引进的，想要挑一种树作为国树可能也不容易，但是却值得探讨。那要怎样的树才适合被称为国树呢？

如果是要根据大家所熟悉的，椰树就特别具有热带风情，而且椰树的经济价值也高，但很多国家都有椰树，和东南亚完全没关系的地方也有椰树。另一方面，在新加坡一旦离开海边，在人口密集的组屋区，就不容易看到椰树的踪影。

如果要以日常生活经常能看到的树，花好看，树形也优美，或许有人会建议凤凰木（Flame of the Forest）。这种树的红花容易辨认，在新加坡也相当普遍。然而，凤凰木源于马达加斯加，作为国树的话，较难令人联想起新加坡。

如果从历史的角度做选择，哪些树和新加坡的历史有关系呢？1963年建国总理李光耀种了一棵黄牛木（Mempat Tree），展示岛国创造无限绿意的愿景，开始了把新加坡打造成一座花园城市的远大计划。1971年11月，时任代总理的吴庆瑞博士在花柏山种了一颗雨树（Rain Tree），开始了新加坡一年一度的植树节。

在新加坡的发展历史中，最有名的树可能是香灰莉（Tembusu）。在植物园的那棵香灰莉，见证了新加坡的飞速成长，是很多人的共同记忆。这棵树也印制在新加坡的5元纸币背面。从这个角度来看，香灰莉或许有条件成为新加坡的国树。

另外，国人对青龙木也特别有感情。滨海公园的前身，俗称“五丛树脚”（名称来自闽南语），是五株树下的意思。那一代人喜欢在傍晚时分到那里乘凉。当时的青龙木都不在了，但现在靠近原址还是种了五棵新的青龙木。新加坡艺术学院（SOTA）大楼前的那棵青龙木，在建造学校时特地把它保留下来。虽然后来树最终因严重腐朽被砍伐，但在原址竖立一个青龙木果实的艺术雕塑作为纪念。晚晴园的入口也有一棵过百年的青龙木。

若真的要推举一种“国树”，不知新加坡人会作何选择呢？